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"Приватбанк" выиграл суд у России за активы в Крыму

"Приватбанк" выиграл суд у России за активы в Крыму

Сегодня Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу ПриватБанка против Российской Федерации об экспроприации активов банка в Крыму.

Об этом сказано на сайте Приватбанка.

“В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно сегодня, арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований ПриватБанка против Российской Федерации, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и что ПриватБанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме”, – говорится в сообщении.

Арбитражный суд оставил вопрос относительно размера возмещения, подлежащего уплате ПриватБанку за незаконные действия Российской Федерации, на следующий этап арбитражного разбирательства.

ПриватБанк хочет получить возмещение в размере более 1 млрд долларов США.

По материалам Finance.UA
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