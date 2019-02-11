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ДТЭК обещает вернуть 39 миллионов, ошибочно уплаченных киевлянами

ДТЭК обещает вернуть 39 миллионов, ошибочно уплаченных киевлянами

ЧАОДТЭК Киевские электросети” обещает до конца февраля перечислить 39 млн гривен, ошибочно уплаченных киевлянами за электричество, на их личные счета у нового поставщика услуги – ООО “Киевские энергетические услуги”.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

“Платить за потребленную в 2019 году электроэнергию киевлянам (физическим лицам) нужно поставщику универсальной услуги (ООО “Киевские энергетические услуги” – ред.), который предоставляет услуги в Киеве. Все средства, которые потребители в феврале 2019 года ошибочно уплатили на счет оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети, будут автоматически перечислены в течение месяца на счет компании – поставщика универсальной услуги”, – говорится в сообщении.

Некоторые из киевлян по привычке оплатили услуги по потребленной в 2019 году электроэнергии на счета ДТЭК Киевские электросети. По состоянию на 1 февраля, общая сумма поступлений составила 39 миллионов гривен.

ДТЭК Киевские электросети самостоятельно вернет средства потребителей по упрощенной схеме: они будут перечислены на личные счета клиентов поставщика универсальной услуги. Клиентам не нужно оформлять для этого никаких дополнительных документов, писать заявления, звонить или лично приходить в центры обслуживания клиентов. Процесс продлится до конца февраля.

В компании напоминают, что в связи с реформой рынка электроэнергии с 1 февраля 2019 г. поставщик универсальной услуги принимает показания счетчиков, выставляет счета и принимает оплату за потребленную электроэнергию. Ему нужно оплачивать электроэнергию, потребленную после 1 января 2019 года. Счета за нее киевляне получают в феврале.

По материалам УКРИНФОРМ
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