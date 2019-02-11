ДТЭК обещает вернуть 39 миллионов, ошибочно уплаченных киевлянами

ЧАО “ДТЭК Киевские электросети” обещает до конца февраля перечислить 39 млн гривен, ошибочно уплаченных киевлянами за электричество, на их личные счета у нового поставщика услуги – ООО “Киевские энергетические услуги”.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

“Платить за потребленную в 2019 году электроэнергию киевлянам (физическим лицам) нужно поставщику универсальной услуги (ООО “Киевские энергетические услуги” – ред.), который предоставляет услуги в Киеве. Все средства, которые потребители в феврале 2019 года ошибочно уплатили на счет оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети, будут автоматически перечислены в течение месяца на счет компании – поставщика универсальной услуги”, – говорится в сообщении.

Некоторые из киевлян по привычке оплатили услуги по потребленной в 2019 году электроэнергии на счета ДТЭК Киевские электросети. По состоянию на 1 февраля, общая сумма поступлений составила 39 миллионов гривен.

ДТЭК Киевские электросети самостоятельно вернет средства потребителей по упрощенной схеме: они будут перечислены на личные счета клиентов поставщика универсальной услуги. Клиентам не нужно оформлять для этого никаких дополнительных документов, писать заявления, звонить или лично приходить в центры обслуживания клиентов. Процесс продлится до конца февраля.

В компании напоминают, что в связи с реформой рынка электроэнергии с 1 февраля 2019 г. поставщик универсальной услуги принимает показания счетчиков, выставляет счета и принимает оплату за потребленную электроэнергию. Ему нужно оплачивать электроэнергию, потребленную после 1 января 2019 года. Счета за нее киевляне получают в феврале.