День финансов, 7 февраля: валютные изменения для населения и бизнеса

Четверг, 7 февраля. Вступил в силу новый закон «О валюте и валютных операциях». А вместе с ним много нововведений и изменений. Как для населения, так и для бизнеса:

Почему это важно для населения. Новый Закон заменил собой уже устаревший декрет 1993 года «О системе валютного регулирования и контроля», в котором прописывался валютный контроль. Благодаря чему у населения появляется право покупать валюту онлайн, инвестировать в ценные бумаги на мировых рынках, размещать средства на счетах любых банков мира. Подробнее с инфографикой.

Почему это важно для бизнеса. Вместе со вступлением в силу Закона «О валюте и валютных операциях», НБУ проводит и много валютных послаблений для бизнеса. К примеру, с 7 февраля бизнесу предоставлена возможность репатриировать дивиденды в инвалюте за 2018 год. Отменяется требование предварительно резервировать средства в гривне для покупки валюты. А уже с 1 марта будет снижена норма обязательной продажи валюты бизнесом — с 50% до 30%. Подробнее с инфографикой.

Как сегодня подметил Олег Гороховский, monobank которого уже запустил обмен валют через приложение, с сегодняшнего дня НБУ даже разрешил покупать валюту за счет кредитных средств. Пока, правда, «у незначному розмірі».

ПриватБанк тоже успел запустить обмен валют в терминалах самообслуживания и Приват24. В терминале самообслуживания Приватбанка нужно выбрать услугу «Обмен валют» в меню терминала «Банковские услуги», внести наличную валюту и определить карту, на которую будут перечислены гривны. Кроме того, в режиме онлайн можно будет покупать и продавать евро и доллары. Наш журналист уже успел опробовать услугу на себе. Все работает!

Кстати, касательно обмена валюты онлайн — знаем, что такую услугу запустили также Альфа-Банк, ОТП Банк, и Конкорд банк. Если мы вдруг забыли о ком-то, пишите в комментариях.

Но, не все так «сладко». Все же имеется несколько «но», и после 7 февраля. К примеру, компании, осуществляющие внешне-экономическую деятельность, не смогут свободно покупать валюту на межбанке для расчета с иностранными контрагентами в режиме онлайн (сначала необходимо подать заявку, а потом банк купит валюту). Также банки и в дальнейшем будут контролировать клиентские операции. Клиенты-физлица смогут и в дальнейшем инвестировать за границу только в рамках определенных лимитов. Не все банки запустят новую услугу онлайн-обмена. Также сейчас под тщательный контроль будут подпадать те операции, которые финансисты сочтут рисковыми. Риски банки будут определять самостоятельно.