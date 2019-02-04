Нацбанк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств

С сегодняшнего дня НБУ разрешил покупать валюту за счет кредитных средств.

Постановление опубликовано на сайте Нацбанка.

Олег Гороховский, один из основателей monobank, уже успел положительно оценить данное нововведение.

«А вот и сюрприз от НБУ. Дополнение к постановлению о валютной либерализации — НБУ либерализовал еще чуть-чуть. И разрешил покупать валюту за счет кредитных средств. Ура, товарищи!!!», — написал он.

Справка Finance.ua:

7 февраля вступил в силу новый закон “О валюте и валютных операциях”.