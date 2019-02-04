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Нацбанк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств

Нацбанк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств

С сегодняшнего дня НБУ разрешил покупать валюту за счет кредитных средств.

Постановление опубликовано на сайте Нацбанка.

Олег Гороховский, один из основателей monobank, уже успел положительно оценить данное нововведение.

«А вот и сюрприз от НБУ. Дополнение к постановлению о валютной либерализации — НБУ либерализовал еще чуть-чуть. И разрешил покупать валюту за счет кредитных средств. Ура, товарищи!!!», — написал он.

Справка Finance.ua:

  • 7 февраля вступил в силу новый закон “О валюте и валютных операциях”.
  • Вместе со вступлением в силу Закона “О валюте и валютных операциях” НБУ проведет еще более 20 валютных послаблений. Среди них: возможность онлайн-покупки валюты, повышение лимитов на переводы за границу инвалюты и многое другое. Подробнее про ослабления для населения тут. А по этой ссылке информация про ослабления для бизнеса.
По материалам Finance.UA
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