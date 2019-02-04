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Закон «О валюте»: какие ограничения остаются

Закон «О валюте»: какие ограничения остаются

Сегодня, 7 февраля, вступил в силу новый закон “О валюте и валютных операциях”.

Закон “О валюте и валютных операциях” создаст прозрачные и безопасные условия для ведения бизнеса в Украине и даст “зеленый свет” иностранным инвесторам, но некоторые ограничения останутся.

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Ограничения, которые остаются:

  • Компании, осуществляющие внешне-экономическую деятельность, не смогут свободно покупать валюту на межбанке для расчета с иностранными контрагентами в режиме онлайн (сначала подать заявку, а потом банк купит валюту).
  • Банки и в дальнейшем будут контролировать клиентские операции.
  • Клиенты-физлица смогут и в дальнейшем инвестировать за границу только в рамках определенных лимитов.
  • Не все банки запустят новую услугу онлайн-обмена.
  • Останется требование банкирами от клиентов документов, подтверждающих валютные операции.
  • Сейчас под тщательный контроль будут подпадать те операции, которые финансисты сочтут рисковыми. Риски банки будут определять самостоятельно.
  • НБУ уточнил, что перечисление валюты за границу юридическими лицами для размещения на депозитных счетах (в пределах лимита 2 млн евро в год) возможно только за счет собственного, а не купленной иностранной валюты.
  • НБУ запретил бизнесу и населению переводить средства с целью предоставления кредитов, осуществления инвестиций или размещения на банковских счетах в государство-агрессор / государство-оккупант, оффшорные зоны и страны, которые не выполняют / ненадлежащее выполняют рекомендации FATF.
По материалам Finance.UA
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