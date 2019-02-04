Закон «О валюте»: какие ограничения остаются

Сегодня, 7 февраля, вступил в силу новый закон “О валюте и валютных операциях”.

Закон “О валюте и валютных операциях” создаст прозрачные и безопасные условия для ведения бизнеса в Украине и даст “зеленый свет” иностранным инвесторам, но некоторые ограничения останутся.

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Ограничения, которые остаются:

Компании, осуществляющие внешне-экономическую деятельность, не смогут свободно покупать валюту на межбанке для расчета с иностранными контрагентами в режиме онлайн (сначала подать заявку, а потом банк купит валюту).

Банки и в дальнейшем будут контролировать клиентские операции.

Клиенты-физлица смогут и в дальнейшем инвестировать за границу только в рамках определенных лимитов.

Не все банки запустят новую услугу онлайн-обмена.

Останется требование банкирами от клиентов документов, подтверждающих валютные операции.

Сейчас под тщательный контроль будут подпадать те операции, которые финансисты сочтут рисковыми. Риски банки будут определять самостоятельно.

НБУ уточнил, что перечисление валюты за границу юридическими лицами для размещения на депозитных счетах (в пределах лимита 2 млн евро в год) возможно только за счет собственного, а не купленной иностранной валюты.