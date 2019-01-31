День финансов, 5 февраля: «адреналиновый» налог, «элитные» инспекторы, «крипта» от Ирана

Во вторник, 5 февраля, пять наиболее интересных новостей дня:

Теплая вода и низкая температура в квартире. За что можно не платить. Существуют случаи, когда вы имеете законное право не оплачивать коммунальные услуги, или же платить за них меньше. Например, если вместо горячей воды – теплая, платить за нее по тарифу для горячей не требуется. Подробнее тут.

«Как укол адреналина в сердце». Необходимый налог. Именно такое сравнение выбрал Порошенко для налога на выведенный капитал. Президент просит Раду поддержать законопроект о налоге и самим определить дату его введения. «Мы можем вести дискуссии, вводить ли это в 2019-м году, с 1 января 2020-го, в середине 2020-го, но дать надежный ориентир бизнесу и инвесторам. Это как укол адреналина в сердце – это точно сработает», – говорит Порошенко. По его словам, с представителями объединений бизнеса была проведена большая разъяснительная работа.

«Гибридный» электропоезд. Для Kyiv Boryspil Express. Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) разработал концепцию гибридного электропоезда, который сможет курсировать на таких участках железной дороги как «Киев — аэропорт Борисполь». Проект по созданию моделей вагонов, которые войдут в состав электрички, обойдется почти в 200 млн грн.

«Крипта» от Ирана. Обеспечивают золотом. Власти Ирана запустили обеспеченную золотом криптовалюту PayMon для обхода международных санкций. Изначально будет выпущен 1 млрд токенов PayMon. Они будут использоваться для токенизации активов финансовых учреждений и уменьшения негативных последствий для экономики страны после отключения от межбанковской системы SWIFT.

В поиске «элитных» инспекторов по парковке. КГГА. Инспекция по парковке в столице должна начать выполнять свои функции в 2019 году. Уже около 10 человек прошли конкурс на инспекторов, всего в планах нанять около 90. Зарплата инспектора составит от 10 тысяч гривен. Мотивировать работника планируют и за счет введения повышающего коэффициента. Кстати, по задумке инспекторы не будут иметь права напрямую работать с финансами, будут только фиксировать нарушения и выписывать штрафы.