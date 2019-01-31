Долги за коммуналку: когда можно не платить

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Украинцы накопили рекордный долг за коммуналку – более 55 млрд грн. В феврале придут первые платежки с новыми ценами за тепло, в мае снова подорожает газ, а в июле – электроэнергия.
Взыскать можно только ту часть долга за коммуналку, которому не более трех лет. Согласно Гражданскому кодексу, если за три года коммунальное предприятие не разобралось со своим клиентом в суде, следовательно, истребовать эти деньги уже не удастся. Важно в то же время отметить, что долг не прощают, его продолжат указывать в платежках.
В каком случае можно не платить (по закону)
Закон “О жилищно-коммунальных услугах” позволяет в отдельных случаях коммунальные услуги не оплачивать, или же платить меньше. Например, если вместо горячей воды – теплая, платить за нее по тарифу для горячей не требуется.
За горячую воду:
Кроме того, как объясняют в НКРЭКУ, горячую воду могут отключать не более чем на 6 часов в сутки, в то же время период “без воды” должен составлять не более 30% месяца.
Если указанная норма нарушается, за каждые сутки сумма в платежках должна уменьшаться на 3,3%. Последняя норма также касается и холодной воды.
За тепло
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту реально. С помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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