Долги за коммуналку: когда можно не платить

Украинцы накопили рекордный долг за коммуналку – более 55 млрд грн. В феврале придут первые платежки с новыми ценами за тепло, в мае снова подорожает газ, а в июле – электроэнергия.

Взыскать можно только ту часть долга за коммуналку, которому не более трех лет. Согласно Гражданскому кодексу, если за три года коммунальное предприятие не разобралось со своим клиентом в суде, следовательно, истребовать эти деньги уже не удастся. Важно в то же время отметить, что долг не прощают, его продолжат указывать в платежках.

В каком случае можно не платить (по закону)

Закон “О жилищно-коммунальных услугах” позволяет в отдельных случаях коммунальные услуги не оплачивать, или же платить меньше. Например, если вместо горячей воды – теплая, платить за нее по тарифу для горячей не требуется.

За горячую воду:

75-50 градусов – полный тариф;

49-45 градусов – 90% полного тарифа;

44-40 градусов – 70% полного тарифа;

40 градусов – по тарифу на холодную воду.

Кроме того, как объясняют в НКРЭКУ, горячую воду могут отключать не более чем на 6 часов в сутки, в то же время период “без воды” должен составлять не более 30% месяца.

Если указанная норма нарушается, за каждые сутки сумма в платежках должна уменьшаться на 3,3%. Последняя норма также касается и холодной воды.

За тепло

Если температура в помещении не выше 12 градусов, отопление можно вовсе не оплачивать.

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