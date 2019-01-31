Крюковский завод разработал концепт гибридного пригородного электропоезда для Kyiv Boryspil Express

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) разработал концепцию гибридного электропоезда, который сможет курсировать на таких участках железной дороги как «Киев — аэропорт Борисполь».

Сейчас предприятие на собственные средства начало работы по созданию модельного ряда электропоездов с питанием от сети постоянного и переменного тока.

По данным КВСЗ, проект по созданию моделей вагонов, которые войдут в состав электрички, обойдется почти в 200 млн грн.

В течение 2019-2020 годов предприятие планирует изготовить тестовые образцы поездов постоянного и переменного тока, провести их испытание и начать поставки техники в 2021 году.

По данным «Укрзализныци», с 30 ноября 2018 года по 30 января 2019 года поезда «Киев Борисполь экспресс» перевезли между аэропортом Борисполь и вокзалами Киева более 105 тыс. пассажиров, выполнив 3275 рейсов. Средняя загрузка составила около 32 человек.

Статистика «Укрзализныци» показывает, что больше всего пассажиров выбирает «Киев Борисполь Экспресс» в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, а пик перевозок находится в интервале между 17:00 и 20:00.

Справка Finance.ua

Kyiv Boryspil Express выполняют 27 оборотных рейсов в сутки.

Время в пути – 40 минут.