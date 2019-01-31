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Крюковский завод разработал концепт гибридного пригородного электропоезда для Kyiv Boryspil Express

Крюковский завод разработал концепт гибридного пригородного электропоезда для Kyiv Boryspil Express

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) разработал концепцию гибридного электропоезда, который сможет курсировать на таких участках железной дороги как «Киев — аэропорт Борисполь».

Сейчас предприятие на собственные средства начало работы по созданию модельного ряда электропоездов с питанием от сети постоянного и переменного тока.

По данным КВСЗ, проект по созданию моделей вагонов, которые войдут в состав электрички, обойдется почти в 200 млн грн.

В течение 2019-2020 годов предприятие планирует изготовить тестовые образцы поездов постоянного и переменного тока, провести их испытание и начать поставки техники в 2021 году.

По данным «Укрзализныци», с 30 ноября 2018 года по 30 января 2019 года поезда «Киев Борисполь экспресс» перевезли между аэропортом Борисполь и вокзалами Киева более 105 тыс. пассажиров, выполнив 3275 рейсов. Средняя загрузка составила около 32 человек.

Статистика «Укрзализныци» показывает, что больше всего пассажиров выбирает «Киев Борисполь Экспресс» в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, а пик перевозок находится в интервале между 17:00 и 20:00.

Справка Finance.ua

  • Kyiv Boryspil Express выполняют 27 оборотных рейсов в сутки.
  • Время в пути – 40 минут.
  • Стоимость проезда — 80 грн.
По материалам Avianews.com
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