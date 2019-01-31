Налог на выведенный капитал даст эффект, как укол адреналина в сердце - Президент

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Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду поддержать законопроект о налоге на выведенный капитал и самим определить дату его введения.
«Закон о налоге на выведенный капитал за подписью Президента давно зарегистрирован в Верховной Раде… Я официально обращаюсь ко всем парламентариям и прошу поддержать. Мы можем вести дискуссии, вводить ли это в 2019-м году, с 1 января 2020-го, в середине 2020-го, но дать надежный ориентир бизнесу и инвесторам. Это как укол адреналина в сердце – это точно сработает», – сказал Порошенко.
Он отметил, что с представителями объединений бизнеса была проведена большая разъяснительная работа по положениям этого закона, кроме того, Украина внимательно изучила зарубежный опыт его внедрения.
По убеждению Президента, в случае принятия этот законопроект даст толчок к развитию экономики Украины, результаты которого почувствуют все.
Как сообщалось, Президент Порошенко внес в Верховную Раду закон о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях в июле 2018 года.
Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.
Для иностранных инвесторов это означает, что налоговая ставка будет фиксированная – 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.
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