В Киеве планируют создать «элитное подразделение» инспекторов по парковке

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Инспекция по парковке в городе Киеве должна начать выполнять свои функции в 2019 году.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, руководитель инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.
Уже около 10 человек прошли конкурс на инспекторов, всего в планах нанять около 90. Он добавляет, что конкурс на должность проходит по довольно строгими требованиям.
Зарплата инспектора составит от 10 тысяч гривен. Мотивировать работника планируют и за счет введения повышающего коэффициента. Инспекторы не будут иметь права напрямую работать с финансами, будут только фиксировать нарушения и выписывать штрафы, рассказал Рахматуллин.
«Почему так долго идет набор? Мы хотим создать определенное элитное подразделение, которые будут порядочными, идейными людьми, которые будут болеть за свое дело и не вовлекаться в коррупционную составляющую этого вопроса. В противном случае – административное наказание, и я как сторонник радикальных действий увольнял бы такого человека. Мы набираем людей с высшим образованием», – отмечает заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
В планах сначала проводить разъяснительную работу среди водителей, раздавать памятки о правилах парковки и последствиях их нарушения и уже последним этапом будет штрафование и эвакуация автомобилей. Введение системы штрафов станет возможным после появления в Украине сертифицированных приборов для фото- и видеофиксации таких нарушений, отмечает Дмитрий Рахматуллин.
В городах Украины появились инспекции по парковке осенью 2018 года. Это стало возможным благодаря закону о реформировании парковок, который вступил в силу в конце сентября.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко рассказал об Украине через 5 летВчера, 21:00 - 1877 26
Укрзализныця получила все 30 локомотивов General ElectricВчера, 14:45 - 1737 15
Бесплатные газовые счетчики украинцам установит не "Нафтогаз"Вчера, 13:00 - 7754 8
Рост благосостояния в Украине приведет к увеличению числа нелегальных мигрантов, - ГоспогранслужбаВчера, 21:30 - 651 6
Вертолетную площадку в Киеве могут вернуть Януковичу – КГГАВчера, 16:15 - 1518 6
Бесплатные газовые счетчики украинцам установит не "Нафтогаз"Вчера, 13:00 - 7754 8
Skype больше не поддерживается Microsoft10 ч. назад - 3004 1
Долги за коммуналку: в каком случае можно не платить4 ч. назад - 2722 2
Порошенко рассказал об Украине через 5 летВчера, 21:00 - 1877 26
Укрзализныця получила все 30 локомотивов General ElectricВчера, 14:45 - 1737 15
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)Вчера, 11:10 - 538
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1350 4
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2241
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2081
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3384