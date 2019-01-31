В Киеве планируют создать «элитное подразделение» инспекторов по парковке

Инспекция по парковке в городе Киеве должна начать выполнять свои функции в 2019 году.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, руководитель инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Уже около 10 человек прошли конкурс на инспекторов, всего в планах нанять около 90. Он добавляет, что конкурс на должность проходит по довольно строгими требованиям.

Зарплата инспектора составит от 10 тысяч гривен. Мотивировать работника планируют и за счет введения повышающего коэффициента. Инспекторы не будут иметь права напрямую работать с финансами, будут только фиксировать нарушения и выписывать штрафы, рассказал Рахматуллин.

«Почему так долго идет набор? Мы хотим создать определенное элитное подразделение, которые будут порядочными, идейными людьми, которые будут болеть за свое дело и не вовлекаться в коррупционную составляющую этого вопроса. В противном случае – административное наказание, и я как сторонник радикальных действий увольнял бы такого человека. Мы набираем людей с высшим образованием», – отмечает заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В планах сначала проводить разъяснительную работу среди водителей, раздавать памятки о правилах парковки и последствиях их нарушения и уже последним этапом будет штрафование и эвакуация автомобилей. Введение системы штрафов станет возможным после появления в Украине сертифицированных приборов для фото- и видеофиксации таких нарушений, отмечает Дмитрий Рахматуллин.

В городах Украины появились инспекции по парковке осенью 2018 года. Это стало возможным благодаря закону о реформировании парковок, который вступил в силу в конце сентября.