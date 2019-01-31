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Иран запустил криптовалюту ради обхода санкций

Иран запустил криптовалюту ради обхода санкций

Власти Ирана запустили обеспеченную золотом криптовалюту PayMon для обхода международных санкций. Над ее выпуском работали банки Parsian Bank, Bank Pasargad, Bank Melli Iran и Bank Mellat, актив будет представлен на внебиржевой платформе Fara Bourse.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на CryptoGlobe.

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Изначально будет выпущен 1 млрд токенов PayMon. Они будут использоваться для токенизации активов финансовых учреждений и уменьшения негативных последствий для экономики страны после отключения от межбанковской системы SWIFT.

Ранее СМИ сообщали, что центральный банк Ирана готовится ввести запрет на использование цифровых денег, которые не получили одобрение местного финансового регулятора. Отмечалось, что для граждан будет введены ограничения, чтобы они не смогли хранить средства на сумму свыше 10 тыс. долларов не на банковских счетах.

По материалам Сегодня
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