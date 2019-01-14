День финансов, 24 января: больше суточных на командировки, результаты детенизации зарплат, синхронизация субсидий и пенсий

Четверг, 24 января. О том, как украинцы будут получать субсидии, пенсии и суточные.

Субсидии и пенсии. С 1 марта произойдет монетизация субсидий и будет выплачиваться месяц в месяц, день в день. Таким образом, период выплаты субсидии синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно.

Также, в Минсоцполитики показали формулу перерасчета пенсий. В формуле заложен показатель средней заработной платы — 3764 грн. Это значение будет умножено на коэффициент, который рассчитывается из 50% роста зарплат и 50% инфляции. В итоге получается новое значение зарплаты, по которой считается пенсия. Данная формула будет работать в 2019 и 2020 годах.

Детенизация зарплат и бюджет. В Государственной фискальной службе продолжают усиливать контроль за теневой занятостью. Так, с сентября по декабрь прошлого года работодателями легализован труд 1,9 млн наемных лиц. Следовательно, в бюджет поступило 1,3 млрд грн в виде налогов.

Банкопад и НБУ. Ни один украинский банк сейчас не находится под угрозой потери платежеспособности, утверждает глава НБУ Яков Смолий. Все 77 работающих в стране банков докапитализированы и могут работать как со средствами населения, так и юридических лиц. По его словам, впервые за последние пять лет банковская система становится прибыльной.

Некачественная поставка э/э и компенсация. Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко утверждает, что компенсация за некачественную э/э не предоставляется в 4 случаях. В других случаях, если НКРЭКУ подтверждает невыплату компенсаций, то делает следующее: обязывает компанию предоставить компенсацию в двойном размере, и налагает на компанию штраф.

Приватбанк и тарифы. Приватбанк собирается поднять тарифы на кассовые услуги в своих отделениях, чтобы подтолкнуть людей и бизнес к более активному использованию системы интернет-банкинга и мобильного приложения. Цены на удаленные сервисы пообещали не повышать.

Командировки и суточные. Сейчас размер командировочных выплат должен составлять одну десятую минимальной зарплаты, то есть 417 грн. От 60 до 417 грн в сутки в пределах Украины составляют расходы на проезд, проживание и питание сотрудников в командировке. А поездка за границу должна оплачиваться до 80 евро за каждый календарный день командировки в зависимости от страны.