День финансов, 24 января: больше суточных на командировки, результаты детенизации зарплат, синхронизация субсидий и пенсий

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Четверг, 24 января. О том, как украинцы будут получать субсидии, пенсии и суточные.
Субсидии и пенсии. С 1 марта произойдет монетизация субсидий и будет выплачиваться месяц в месяц, день в день. Таким образом, период выплаты субсидии синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно.
Также, в Минсоцполитики показали формулу перерасчета пенсий. В формуле заложен показатель средней заработной платы — 3764 грн. Это значение будет умножено на коэффициент, который рассчитывается из 50% роста зарплат и 50% инфляции. В итоге получается новое значение зарплаты, по которой считается пенсия. Данная формула будет работать в 2019 и 2020 годах.
Детенизация зарплат и бюджет. В Государственной фискальной службе продолжают усиливать контроль за теневой занятостью. Так, с сентября по декабрь прошлого года работодателями легализован труд 1,9 млн наемных лиц. Следовательно, в бюджет поступило 1,3 млрд грн в виде налогов.
Банкопад и НБУ. Ни один украинский банк сейчас не находится под угрозой потери платежеспособности, утверждает глава НБУ Яков Смолий. Все 77 работающих в стране банков докапитализированы и могут работать как со средствами населения, так и юридических лиц. По его словам, впервые за последние пять лет банковская система становится прибыльной.
Некачественная поставка э/э и компенсация. Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко утверждает, что компенсация за некачественную э/э не предоставляется в 4 случаях. В других случаях, если НКРЭКУ подтверждает невыплату компенсаций, то делает следующее: обязывает компанию предоставить компенсацию в двойном размере, и налагает на компанию штраф.
Приватбанк и тарифы. Приватбанк собирается поднять тарифы на кассовые услуги в своих отделениях, чтобы подтолкнуть людей и бизнес к более активному использованию системы интернет-банкинга и мобильного приложения. Цены на удаленные сервисы пообещали не повышать.
Командировки и суточные. Сейчас размер командировочных выплат должен составлять одну десятую минимальной зарплаты, то есть 417 грн. От 60 до 417 грн в сутки в пределах Украины составляют расходы на проезд, проживание и питание сотрудников в командировке. А поездка за границу должна оплачиваться до 80 евро за каждый календарный день командировки в зависимости от страны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как за 4 года изменились цены на основные продукты питанияВчера, 20:00 - 1977 30
Рева прокомментировал "завышенные" платежки за газ4 ч. назад - 951 14
Швейцария разработает аналог SWIFT, чтобы обойти санкции США против Ирана10 ч. назад - 1254 13
Украинцам обещают подорожание интернета на четверть4 ч. назад - 1191 8
В Минсоцполитики рассказали о формуле повышения пенсий6 ч. назад - 777 8
В Apple выпустили финальную версию iOSВчера, 22:30 - 2357 1
Как за 4 года изменились цены на основные продукты питанияВчера, 20:00 - 1977 30
Xiaomi показала свой первый складной смартфон (видео)Вчера, 23:00 - 1815 2
Швейцария разработает аналог SWIFT, чтобы обойти санкции США против Ирана10 ч. назад - 1254 13
В Украине повысили размер суточных на командировку3 ч. назад - 1195 1
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси6 ч. назад - 228
Huawei анонсировала 5G-смартфонВчера, 12:10 - 869
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2289
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4439 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10562 4