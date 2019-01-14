Приватбанк повысит комиссию на кассовые услуги в своих отделениях

Приватбанк собирается поднять тарифы на кассовые услуги в своих отделениях.

Об этом сообщил член правления госструктуры, руководитель «Розничного бизнеса» Алексей Шабан.

Насколько именно — пока неизвестно.

Читайте также: ПриватБанк хочет идентифицировать клиентов с помощью биометрических данных

В госбанке уверяют, что до сих пор работали с комиссиями ниже рыночных. Там считают, что новые цены на кассовое обслуживание должны подтолкнуть людей и бизнес к более активному использованию системы интернет-банкинга и мобильного приложения. Цены на удаленные сервисы пообещали не повышать.

«Платежи в кассе становятся сейчас практически бессмысленными. Да, это дорогие платежи, и если клиент готов заплатить за то, чтобы кассир набрала его платеж и приняла наличку — он может заплатить. А если он может сформировать платеж сам (в интернет-банкинге), а в кассе просто сдать наличку, это уже не будет платежом. Это будет просто пополнением счета», — рассказал Шабан.

Он уверен, что новые комиссионные госбанка не оттолкнут людей.

«Считаю, что повышение тарифов в кассе не обидит наших клиентов», — отметил Шабан.