Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в Украине

Ни один украинский банк сейчас не находится под угрозой потери платежеспособности.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий, пишет Сегодня.

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“Мы не видим на 2019 год, да и на перспективу, причин для выведения банков. Не будем загадывать, но сегодня мы с уверенностью говорим, что ни у одного банка нет рисков быть признанным неплатежеспособным”, – сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли в обозримом будущем новый “банкопад”.

По словам Смолия, все 77 работающих в стране банков докапитализированы и могут работать как со средствами населения, так и юридических лиц.

При этом он добавил, что остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта по результатам стресс-тестирования.

Глава НБУ сообщил, что впервые за последние пять лет банковская система становится прибыльной.

“Более того, она может зафиксировать рекордный за последнее десятилетие финансовый результат. За 11 месяцев 2018 года прибыль банковской системы составила почти 20 млрд грн”, – сказал Смолий.