Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 255 0

Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в Украине

Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в Украине

Ни один украинский банк сейчас не находится под угрозой потери платежеспособности.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий, пишет Сегодня.

Читайте также: Валютные послабления для населения будут нескоро – НБУ

“Мы не видим на 2019 год, да и на перспективу, причин для выведения банков. Не будем загадывать, но сегодня мы с уверенностью говорим, что ни у одного банка нет рисков быть признанным неплатежеспособным”, – сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли в обозримом будущем новый “банкопад”.

По словам Смолия, все 77 работающих в стране банков докапитализированы и могут работать как со средствами населения, так и юридических лиц.

При этом он добавил, что остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта по результатам стресс-тестирования.

Глава НБУ сообщил, что впервые за последние пять лет банковская система становится прибыльной.

“Более того, она может зафиксировать рекордный за последнее десятилетие финансовый результат. За 11 месяцев 2018 года прибыль банковской системы составила почти 20 млрд грн”, – сказал Смолий.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина