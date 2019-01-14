Валютные послабления для населения будут нескоро - НБУ

В приоритете у регулятора – улучшение условий для бизнеса.

Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

Он отметил, что повышение лимита для населения по сумме перевода за рубеж будет зависеть от макроэкономических условий и финансовой стабильности в стране.

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«Та карта либерализации, которая есть на сегодняшний день, никуда не пропадает. Если мы будем видеть, что у нас действительно ситуация улучшается и операции не приводят к оттоку капитала, то мы будем и в дальнейшем поднимать лимиты. Возможно, это будет не очень позитивно воспринято физлицами, но для нас либерализация – это в первую очередь улучшение бизнес-климата для украинского бизнеса и иностранных инвесторов», – сказал Олег Чурий.

По мнению НБУ, лимита в 50 тыс. евро пока достаточно.

По словам банкиров, запросы на более высокие лимиты единичны.

«Как банк мы не видим массового перевода денег за рубеж. Последние полгода никто не задавал вопрос о том, когда изменится лимит», – сказал председатель правления Альтбанка Игорь Волох.

Директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко считает, что за рубежом привыкли зарабатывать на объеме. «Но украинцы не будут зарабатывать на объеме, так как они привыкли зарабатывать на марже. Основная масса будет пользоваться повышенным лимитом, чтобы вывести деньги из страны», – сказал Антон Коваленко. «Для тех, кто хочет покупать недвижимость за рубежом, даже повышение лимита до 100 тыс. евро не решит проблему», – считает начальник управления валютного контроля ПУМБ Татьяна Левандовская.

Менеджер отдела налогового и юридического консультирования KPMG в Украине Александр Руденко отметил, что клиентам сложно объяснить своим иностранным деловым партнерам, почему в Украине лимит составляет 50 тыс. евро.

«Почему именно 50 тыс. евро? Это какой-то порог зажиточности в Украине? Такие вещи в свою очередь влияют на тех людей, которые готовы инвестировать из Украины, и на тех партнеров, которые готовы делать вместе с ними бизнес», – считает Александр Руденко.