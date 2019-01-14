Новое валютное законодательство: что изменится для бизнеса, банков и населения

С новым валютным регулированием меняется философия надзора за банковскими операциями для всех участников рынка.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

“Сейчас философия валютного надзора заключается в том, чтобы проверять все, независимо от рисков. Начиная с 7 февраля банки должны больше понимать своего клиента и исходя из этого знания проводить валютный надзор”, – сказал он.

“Банкам мы позволим делать гораздо больше, чем другим участникам рынка. Финучреждения в данный момент находятся под должным надзором, работают под лимитами НБУ. Мы не видим рисков волатильности, которая может исходить от банковской системы”, – заявил Чурий.

С 7 февраля банки смогут покупать все инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в мире. Кроме того, НБУ позволит банкам проводить деривативные операции, что ранее тоже было запрещено.

Чурий подчеркнул, что эти транзакции не будут оказывать давление на рынки, так как банки находятся под должным надзором.

“Вся идея изменения валютного законодательства – это идея улучшения бизнес-среды. Новое регулирование позволит бизнесу свободно проводить экспортно-импортные операции, улучшит приток инвестиций из-за рубежа”, – сообщил заместитель главы НБУ.

“Мы увеличили сроки расчета по импортным и экспортным операциям. Все те ограничения, которые были на уровне старого валютного декрета, переходят в нашу новую нормативную базу, и мы можем их снять или улучшать, исходя из макроэкономической или финансовой ситуации на рынке”, – сообщил Чурий.

По его словам, начиная с 7 февраля украинские компании смогут открывать счета в иностранных банках и свободно перечислять валюту на свои счета за рубежом в рамках лимита (2 млн евро – ЭП). Также, компании смогут получать кредиты на свои счета за рубежом от нерезидентов.