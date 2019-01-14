В Минсоцполитики рассказали о формуле повышения пенсий

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В Минсоцполитики рассказали, по какой формуле будет высчитываться коэффициент повышения пенсий в марте 2019 года.
По словам министра соцполитики Андрея Ревы, повышение в марте составит не более, чем 17,4%, исходя из формулы, которая учитывает рост инфляции и зарплат.
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«В формуле заложен показатель средней заработной платы — 3764 грн. Теперь это значение будет умножено на коэффициент. Он рассчитывается из 50% роста зарплат и 50% инфляции. Последняя в прошлом году составила 9,8% – это 4,9%, а зарплаты примерно выросли на 25% – это 12,5%. Складываем и получаем коэффициент 17,4%. 3764 умножаются на 1,174, получается новое значение зарплаты, по которой считается пенсия», – объяснил Рева.
Отмечается, что данная формула будет работать в 2019 и 2020 годах, но уже с 2021-го для определения коэффициента будут использоваться показатели роста зарплаты не за один, а сразу за три года.
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