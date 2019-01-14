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С 1 марта субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией

С 1 марта субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией

Субсидия в результате изменений, связанных с монетизацией, станет социальной выплатой. 1 марта период ее выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий, и люди будут получать эти средства одновременно с пенсией.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

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“Субсидия в результате всех этих изменений становится социальной выплатой. Она платится месяц в месяц, день в день. Все эти изменения, соответственно, в нормативные документы уже вносятся. Таким образом, с 1 марта период выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно с пенсией”, – сказал министр.

Он отметил, что субсидии уже назначены, и задача состоит в том, чтобы их выплатить.

“75 % людей из тех, кто получает субсидии, – это пенсионеры. Соответственно, они сегодня получают пенсию частично через банки, частично – через “Укрпочту”. Напрашивается вывод сам собой: выплачивать эти средства напрямую предприятиям или на счета людей, которые уже сегодня получают пенсию – это чисто технический вопрос, нормальный, который не требует серьезных усилий”, – отметил Андрей Рева.

По материалам 112
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