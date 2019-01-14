Рева назвал ожидаемый эффект от выплаты субсидий наличными

Выплата субсидий наличными деньгами может в перспективе положительно сказаться на сокращении потребления газа и электроэнергии.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

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Рева отметил, что после того, как получатель субсидии получит ее деньгами, он будет должен заплатить за газ.

“И еще добавить со своих денег и доплатить свой обязательный платеж – 10 процентов…Что мы от этого имеем? Какой эффект? С точки зрения экономии в будущем у человека возникнет вопрос, как меньше потреблять газа. Мы рассчитываем, что к концу зимы увидим эффект именно в энергоэффективности, в количестве потребленного газа. Это будет ощутимо не в многоэтажных домах, а больше в частных. И по воде мы увидим экономию, и, возможно, по электроэнергии”, – добавил Рева.