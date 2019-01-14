Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 6 0

Рева назвал ожидаемый эффект от выплаты субсидий наличными

Рева назвал ожидаемый эффект от выплаты субсидий наличными

Выплата субсидий наличными деньгами может в перспективе положительно сказаться на сокращении потребления газа и электроэнергии.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Читайте также: ГФС будет лишать субсидий за зарплату в конвертах

Рева отметил, что после того, как получатель субсидии получит ее деньгами, он будет должен заплатить за газ.

“И еще добавить со своих денег и доплатить свой обязательный платеж – 10 процентов…Что мы от этого имеем? Какой эффект? С точки зрения экономии в будущем у человека возникнет вопрос, как меньше потреблять газа. Мы рассчитываем, что к концу зимы увидим эффект именно в энергоэффективности, в количестве потребленного газа. Это будет ощутимо не в многоэтажных домах, а больше в частных. И по воде мы увидим экономию, и, возможно, по электроэнергии”, – добавил Рева.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина