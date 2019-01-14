ГФС будет лишать субсидий за зарплату в конвертах

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И.о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов заявил, что граждане, которые получают зарплату в конвертах, останутся без субсидий.
Бамбизов отметил, что ГФС для борьбы с теневой экономикой активизирует сотрудничество с Министерством социальной политики. По его словам, когда ведомство будет выявлять неофициально трудоустроенных лиц, то будет передавать эту информацию в Минсоцполитики, а там уже будут проецировать ее на получение субсидий.
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“Если человек, который получает субсидии, является официально безработным, возникает логичный вопрос. Он получает доходы, не указывает их и незаконно получает субсидии. Мы будем сотрудничать с Гоструда, Минсоцполитики и Национальной полицией”, – сказал Бамбизов.
В ГФС надеются, что работодатели проявят социальную ответственность в отношении работников.
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