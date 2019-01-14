В НКРЭКУ сообщили, когда не предоставляется компенсация за некачественную э/э

Если потребителю не предоставлена компенсация за несоблюдение стандартов качества, то он имеет право обратиться в компанию с заявлением.

Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.

“Когда компания необоснованно отказывает в предоставлении компенсации или не реагирует на обращения, потребитель должен обратиться в НКРЭКУ и наши территориальные органы” – пишет Оксана Кривенко.

НКРЭКУ в случае подтверждения фактов невыплаты компенсаций по результатам проверок компаний:

1) обязывает компанию предоставить компенсацию в двойном размере;

2) налагает на компанию штраф.

Мои fiнансы:

В каких случаях компенсация не предоставляется: