В НКРЭКУ сообщили, когда не предоставляется компенсация за некачественную э/э

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Если потребителю не предоставлена компенсация за несоблюдение стандартов качества, то он имеет право обратиться в компанию с заявлением.
Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.
“Когда компания необоснованно отказывает в предоставлении компенсации или не реагирует на обращения, потребитель должен обратиться в НКРЭКУ и наши территориальные органы” – пишет Оксана Кривенко.
НКРЭКУ в случае подтверждения фактов невыплаты компенсаций по результатам проверок компаний:
1) обязывает компанию предоставить компенсацию в двойном размере;
2) налагает на компанию штраф.
В каких случаях компенсация не предоставляется:
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