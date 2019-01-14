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В НКРЭКУ сообщили, когда не предоставляется компенсация за некачественную э/э

В НКРЭКУ сообщили, когда не предоставляется компенсация за некачественную э/э

Если потребителю не предоставлена компенсация за несоблюдение стандартов качества, то он имеет право обратиться в компанию с заявлением.

Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.

“Когда компания необоснованно отказывает в предоставлении компенсации или не реагирует на обращения, потребитель должен обратиться в НКРЭКУ и наши территориальные органы” – пишет Оксана Кривенко.

НКРЭКУ в случае подтверждения фактов невыплаты компенсаций по результатам проверок компаний:
1) обязывает компанию предоставить компенсацию в двойном размере;
2) налагает на компанию штраф.

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В каких случаях компенсация не предоставляется:

  • доказанных компанией форс-мажорных обстоятельств;
  • доказанных действий потребителя или других лиц, которые привели к аварийному перерыву в электроснабжении или несоблюдению показателей качества электрической энергии;
  • в случае запланированных с предупреждением перерывов в электроснабжении;
  • отказа потребителя в письменном виде от получения компенсации.
По материалам Finance.UA
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