В Украине повысили размер суточных на командировку.

Об этом сообщили в Фонде соцстрахования.

Сейчас размер таких выплат должен составлять одну десятую минимальной зарплаты (417 грн).

От 60 до 417 гривен в сутки в пределах Украины составляют расходы на проезд, проживание и питание сотрудников в командировке. А поездка за границу должна оплачиваться до 80 евро за каждый календарный день командировки в зависимости от страны.

Справка finace.ua:

Максимальный размер суточных в 2018 году составлял 370 грн за сутки, а еще в 2017 — 320 грн.