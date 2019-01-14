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Детенизация зарплат дала бюджету 1,3 млрд грн - ГФС

Детенизация зарплат дала бюджету 1,3 млрд грн - ГФС

За счет легализации зарплат в бюджет дополнительно поступило 1,3 млрд грн в виде налогов на доходы физических лиц, военного сбора, единого взноса и единого налога.

Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов, передает пресс-служба ГФС.

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ГФС продолжает усиливать контроль за теневой занятостью. За счет контрольных мероприятий по детенизации, которые были внедрены в сентябре прошлого года, сумма поступлений в бюджет возросла более чем на 1,3 млрд грн. Так, перечислено более 590 млн грн налога на доходы физических лиц, 49 млн грн – военного сбора, 727 млн грн – единого взноса и 27 млн грн – единого налога”, – проинформировал Власов.

По его словам, с сентября по декабрь прошлого года работодателями легализован труд 1,9 млн наемных лиц. По результатам проведенных органами ГФС совместно с управлениями Гоструда проверок по соблюдению трудового законодательства работодателями, которые имеют наибольший риск использования неоформленного труда, официально трудоустроено 2,9 тысяч наемных работников.

По материалам УНН
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