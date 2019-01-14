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За прошлый год количество должников по алиментам уменьшилось на 100 тысяч

За прошлый год количество должников по алиментам уменьшилось на 100 тысяч

За 2018 год количество должников по алиментам уменьшилось почти на 100 тысяч человек.

Об этом в Twitter написал министр юстиции Павел Петренко.

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“Хорошая статистика: за прошлый год количество должников по алиментам уменьшилась почти на 100 тысяч. Интересно, что некоторые из родителей не только полностью погасили свои долги, а и заплатили деньги далеко вперед”, – отметил Петренко.

Он также добавил, что в прошлом году 555 тыс. украинских детей получили долги по алиментам, которые не платились годами, а иногда десятилетиями.

“Речь идет о 4,6 млрд гривен. Эта сумма вдвое больше аналогичных показателей 2017 года, когда кампания “Чужих детей не бывает” не действовала”, – отметил министр юстиции.

По материалам УКРИНФОРМ
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