За прошлый год количество должников по алиментам уменьшилось на 100 тысяч

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За 2018 год количество должников по алиментам уменьшилось почти на 100 тысяч человек.
Об этом в Twitter написал министр юстиции Павел Петренко.
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“Хорошая статистика: за прошлый год количество должников по алиментам уменьшилась почти на 100 тысяч. Интересно, что некоторые из родителей не только полностью погасили свои долги, а и заплатили деньги далеко вперед”, – отметил Петренко.
Он также добавил, что в прошлом году 555 тыс. украинских детей получили долги по алиментам, которые не платились годами, а иногда десятилетиями.
“Речь идет о 4,6 млрд гривен. Эта сумма вдвое больше аналогичных показателей 2017 года, когда кампания “Чужих детей не бывает” не действовала”, – отметил министр юстиции.
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