День финансов, 21 января: плюс 20% на «Волю», рост цен от Wizz Air, решение суда в пользу Привата

В понедельник, 21 января, было много плюсов. Но вовсе не тех, которых могли ожидать украинцы:

Плюс 32 к курсу доллара. Сценарий от Коболева. Украинские политики не снизят цену на газ, так как это может закончиться коллапсом всей финансовой системы, убежден председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. «И тогда уже не будет стоять вопрос цены на газ. Тогда будет стоять вопрос курса доллара: он будет 40 гривен за доллар или 50, или 60 (по состоянию на 21 января официальный курс от НБУ — 27,98 грн/доллар)… И это очень быстро закончится», – сказал Коболев.

Плюс 20% на «Волю». Телекоммуникационный провайдер «Воля» с 1 февраля повысит тарифы на 15-20%. Согласно прейскуранту, цены повысятся на полтора десятка пакетов провайдера. Ранее «Воля» повышала тарифы на свои услуги с 1 мая 2018 года.

Плюс к цене на приоритетную посадку и регистрируемый багаж Wizz Air. Лоукост Wizz Air увеличил цену на оплату услуги приоритетной посадки и существенно поднял цену на регистрируемый багаж. Например, до недавнего времени малый регистрируемый багаж у Wizz Air стоил от 7 до 12 евро, а теперь лоукост увеличил цену до 9-27 евро. Цена зависит от направления и даты путешествия.

Плюс 3,8 млн долларов Привату. Лондонский международный арбитражный суд в инициированном тремя компаниями Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова споре с НАК «Нафтогаз Украины» об исполнении акционерного соглашения «Укрнафта» обязал госкомпанию оплатить 75% судебных расходов истцов. Согласно сообщению, НАК должна будет заплатить из собственных средств более 3 млн фунтов стерлингов (3,8 млн долларов).

Плюс к количеству миллионеров. В 2018 году доходы в размере свыше 1 млн грн задекларировали 4817 граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность. Самому молодому налогоплательщику, которым задекларированы доходы свыше 1 млн грн, исполнилось 7 лет, а самому старшему – 99 лет.