"Нафтогаз" компенсирует группе "Приват" более 3 миллионов долларов

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Лондонский международный арбитражный суд в инициированном тремя компаниями Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова споре с НАК “Нафтогаз Украины” об исполнении акционерного соглашения “Укрнафта” обязал госкомпанию оплатить 75% судебных расходов истцов.
Об этом говорится в сообщении юридической фирмы Fieldfisher, представляющей миноритариев “Укрнафты”.
Согласно сообщению, НАК должна будет заплатить из собственных средств более 3 млн фунтов стерлингов (3,8 млн долларов).
Как отмечают представители истцов в релизе, такое решение суд аргументировал тем, что “успешной стороной является сторона, которая выиграла разбирательство в целом”, поскольку суд отказался объявить акционерную сделку полностью недействительной или не имеющей законной силы.
Комментируя это решение суда, партнеры Fieldfisher Саймон Слоан и Арик Асланян напомнили, что в начале декабря Высокий суд Лондона решил отменить всемирный арест активов Игоря Коломойского по иску Приватбанка.
Они выразили надежду, что два таких судебных вердикта заставят Украину прекратить “незаконное и политически мотивированное преследование” инвестиций Коломойского и Боголюбова в Украине.
В то же время “Нафтогаз” ранее отмечал, что суд Лондона 26 апреля 2018 года отменил действие ключевых положений акционерного соглашения.
“Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между “Нафтогазом” и компаниями Коломойского по корпоративному управлению “Укрнафты” являются не подлежащими исполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины”, – отметили в “Нафтогазе”.
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