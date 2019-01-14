Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 120 0

"Нафтогаз" компенсирует группе "Приват" более 3 миллионов долларов

"Нафтогаз" компенсирует группе "Приват" более 3 миллионов долларов

Лондонский международный арбитражный суд в инициированном тремя компаниями Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова споре с НАК “Нафтогаз Украины” об исполнении акционерного соглашения “Укрнафта” обязал госкомпанию оплатить 75% судебных расходов истцов.

Об этом говорится в сообщении юридической фирмы Fieldfisher, представляющей миноритариев “Укрнафты”.

Согласно сообщению, НАК должна будет заплатить из собственных средств более 3 млн фунтов стерлингов (3,8 млн долларов).

Как отмечают представители истцов в релизе, такое решение суд аргументировал тем, что “успешной стороной является сторона, которая выиграла разбирательство в целом”, поскольку суд отказался объявить акционерную сделку полностью недействительной или не имеющей законной силы.

Комментируя это решение суда, партнеры Fieldfisher Саймон Слоан и Арик Асланян напомнили, что в начале декабря Высокий суд Лондона решил отменить всемирный арест активов Игоря Коломойского по иску Приватбанка.

Они выразили надежду, что два таких судебных вердикта заставят Украину прекратить “незаконное и политически мотивированное преследование” инвестиций Коломойского и Боголюбова в Украине.

В то же время “Нафтогаз” ранее отмечал, что суд Лондона 26 апреля 2018 года отменил действие ключевых положений акционерного соглашения.

“Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между “Нафтогазом” и компаниями Коломойского по корпоративному управлению “Укрнафты” являются не подлежащими исполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины”, – отметили в “Нафтогазе”.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина