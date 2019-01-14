Коболев: Если цену на газ снизят, доллар будет по 60

Украинские политики не снизят цену на газ, так как это может закончиться коллапсом всей финансовой системы, убежден председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

“Любой кандидат в президенты, обещающий снижение цен на газ, понимает, что это закончится просто коллапсом всей финансовой системы. И тогда уже не будет стоять вопрос цены на газ. Тогда будет стоять вопрос курса доллара: он будет 40 гривен за доллар или 50, или 60 … И это очень быстро закончится”, – сказал он.

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Коболев также рассказал, почему не будет никакого снижения цены на газ.

“В Италии пришла популистская партия, которая обещала, что никогда не будет поддерживать банки деньгами из бюджета. И через 8 минут после прихода к власти они приняли решение, что нужно поддержать очередные банки. Это самый быстрый момент, когда, как говорится, “переобулись в прыжке”. И, я думаю, в случае украинских популистов они переобуются в прыжке минуте на первой. И не будет никакого снижения цен на газ. Потому что это прямо сейчас нереально, во-первых. А во-вторых, это неправильно. Вот и все”, – добавил он.

Справка finance.ua