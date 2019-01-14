Коболев: Если цену на газ снизят, доллар будет по 60

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Украинские политики не снизят цену на газ, так как это может закончиться коллапсом всей финансовой системы, убежден председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.
“Любой кандидат в президенты, обещающий снижение цен на газ, понимает, что это закончится просто коллапсом всей финансовой системы. И тогда уже не будет стоять вопрос цены на газ. Тогда будет стоять вопрос курса доллара: он будет 40 гривен за доллар или 50, или 60 … И это очень быстро закончится”, – сказал он.
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Коболев также рассказал, почему не будет никакого снижения цены на газ.
“В Италии пришла популистская партия, которая обещала, что никогда не будет поддерживать банки деньгами из бюджета. И через 8 минут после прихода к власти они приняли решение, что нужно поддержать очередные банки. Это самый быстрый момент, когда, как говорится, “переобулись в прыжке”. И, я думаю, в случае украинских популистов они переобуются в прыжке минуте на первой. И не будет никакого снижения цен на газ. Потому что это прямо сейчас нереально, во-первых. А во-вторых, это неправильно. Вот и все”, – добавил он.
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