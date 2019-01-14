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"Воля" с 1 февраля повысит тарифы на 20%

"Воля" с 1 февраля повысит тарифы на 20%

Телекоммуникационный провайдер “Воля” с 1 февраля повысит тарифы на 15-20%.

Это сказано на сайте провайдера.

Согласно прейскуранту, цены повысятся на полтора десятка пакетов провайдера.

Ранее «Воля» повышала тарифы на свои услуги с 1 мая 2018 года. В среднем тогда тарифы выросли на 7%.

Мои fiнансы:

  • Пакет для киевлян “Интернет 100” – 165 грн (самый дешевый пакет, ранее было 145 грн).
  • Пакет “Украина соц” – 100 грн (до подорожания – 80 грн).
По материалам Finance.UA
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