"Воля" с 1 февраля повысит тарифы на 20%

Телекоммуникационный провайдер “Воля” с 1 февраля повысит тарифы на 15-20%.

Это сказано на сайте провайдера.

Согласно прейскуранту, цены повысятся на полтора десятка пакетов провайдера.

Ранее «Воля» повышала тарифы на свои услуги с 1 мая 2018 года. В среднем тогда тарифы выросли на 7%.

Мои fiнансы:

Пакет для киевлян “Интернет 100” – 165 грн (самый дешевый пакет, ранее было 145 грн).