Wizz Air поднял цену на приоритетную посадку и регистрируемый багаж

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Лоукост Wizz Air увеличил цену на оплату услуги приоритетной посадки и существенно поднял цену на регистрируемый багаж.
Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.
Ранее цена составляла от 5 до 15 евро, а сейчас составляет от 5 до 17 евро.
А вот за новый тип регистрируемого багажа до 10 кг теперь придется платить значительно больше. До недавнего времени малый регистрируемый багаж у Wizz Air стоил от 7 до 12 евро, а теперь Wizz Air увеличил цену до 9 – 27 евро. Цена зависит от направления и даты путешествия.
От чего зависит цена на WIZZ Priority и регистрируемый багаж? Цена на эти услуги в Wizz Air зависит от сезона, направления, а также от того, добавлена ли услуга во время покупки билета, или позже.
Как изменилась цена на услугу WIZZ Priority? Ранее цена на приоритетную посадку была в пределах 5 – 15 евро, сейчас минимальная цена осталась 5 евро, вырос лишь максимальный предел до 17 евро. WIZZ Priority позволяет взять с собой в салон два предмета ручной клади (55 × 40 × 23 см и 40 х 30 х 20 см).
На сколько выросла цена на малый регистрируемый багаж до 10 кг? Цена на этот багаж была установлена от 7 до 12 евро, а теперь минимальная цена выросла до 12 евро, а максимальная – до 27 евро.
Как изменилась цена на багаж до 20 и до 32 кг? Минимальная цена на багаж весом до 20 кг увеличилась с 14 до 15 евро, а на багаж до 32 кг – с 19 до 23 евро. Максимальная же цена составит 50 – 72 евро. Если же вы захотите докупить багаж в аэропорту, то придется заплатить фиксированную цену 55 евро за чемодан до 20 кг и 120 евро – за 32 кг.
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