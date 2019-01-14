Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 544 0

Налоговая назвала количество украинцев с годовым доходом свыше 1 млн гривен

Налоговая назвала количество украинцев с годовым доходом свыше 1 млн гривен

В 2018 году доходы в размере свыше 1 млн грн задекларировали 4817 граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Читайте также: Госстат обнародовал рейтинг регионов по уровню доходов граждан

По данным пресс-службы, доход в сумме свыше 1 млрд грн, полученный в 2017 году, задекларировал один человек.

Больше всего граждан, которые подали декларации с доходом свыше 1 млн грн, учитываются в г. Киеве. Их количество составляет 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. Среди лидеров также Киевская – 333 человека, Харьковская – 328 и Днепропетровская – 303 области.

“Самому молодому налогоплательщику, которым задекларированы доходы свыше 1 млн грн, исполнилось 7 лет, а самому старшему – 99 лет”, – говорится в сообщении.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом finance.ua.

Получить деньги онлайн

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина