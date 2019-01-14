Налоговая назвала количество украинцев с годовым доходом свыше 1 млн гривен

В 2018 году доходы в размере свыше 1 млн грн задекларировали 4817 граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

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По данным пресс-службы, доход в сумме свыше 1 млрд грн, полученный в 2017 году, задекларировал один человек.

Больше всего граждан, которые подали декларации с доходом свыше 1 млн грн, учитываются в г. Киеве. Их количество составляет 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. Среди лидеров также Киевская – 333 человека, Харьковская – 328 и Днепропетровская – 303 области.

“Самому молодому налогоплательщику, которым задекларированы доходы свыше 1 млн грн, исполнилось 7 лет, а самому старшему – 99 лет”, – говорится в сообщении.

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