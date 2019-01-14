Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 123 0

Госстат обнародовал рейтинг регионов по уровню доходов граждан

Госстат обнародовал рейтинг регионов по уровню доходов граждан

Государственная служба статистики обнародовала окончательные данные о доходах и расходах населения по регионам в 2017 году.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, за 2017 год реальные доходы (с учетом инфляции) по Украине выросли на 10,9%. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 47,3 тыс грн.

Читайте также: Повышение минимальной зарплаты — один из приоритетов в 2019 году — Порошенко

Самый большой доход в 2017 году получили киевляне – 118,2 тыс. грн за год. Далее с большим отрывом следуют Днепропетровская (57,3 тыс. грн), Запорожская (54,2 тыс. грн), Киевская (50,7 тыс. грн) и Одесская (50,1 тыс. грн) области.

Наименьший доход зафиксирован в Донецкой (25,3 тыс. грн) и Луганской (16,4 тыс. грн) областях.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина