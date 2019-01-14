Госстат обнародовал рейтинг регионов по уровню доходов граждан

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Государственная служба статистики обнародовала окончательные данные о доходах и расходах населения по регионам в 2017 году.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, за 2017 год реальные доходы (с учетом инфляции) по Украине выросли на 10,9%. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 47,3 тыс грн.
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Самый большой доход в 2017 году получили киевляне – 118,2 тыс. грн за год. Далее с большим отрывом следуют Днепропетровская (57,3 тыс. грн), Запорожская (54,2 тыс. грн), Киевская (50,7 тыс. грн) и Одесская (50,1 тыс. грн) области.
Наименьший доход зафиксирован в Донецкой (25,3 тыс. грн) и Луганской (16,4 тыс. грн) областях.
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