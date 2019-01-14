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Повышение минимальной зарплаты — один из приоритетов в 2019 году — Порошенко

Повышение минимальной зарплаты — один из приоритетов в 2019 году — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что одним из приоритетов работы правительства в 2019 году должно стать повышение социальных стандартов и минимальной зарплаты.

«С первого января установлена новая минимальная заработная плата почти на 500 грн больше – было 3 700 грн, а сейчас 4 173 грн. Первым приоритетом в 2019 году будет повышение уровня социальных стандартов», — сообщил Порошенко во время поездки на Житомирщину.

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Он также заявил, что благодаря реформе децентрализации местные общины получили дополнительный ресурс для строительства инфраструктуры, школ и больниц.

По материалам hromadske.tv
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