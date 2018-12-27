День финансов, 3 января: новые правила кредитования, штрафы работодателям, сроки появления 5G в Украине

3 января, четверг. В Укравтодоре составили рейтинг новых авто, которые покупали украинцы в прошлом году. А социологи провели исследование, которое показало, что украинцы впервые за последние 23 года считают себя счастливыми.

Кредиты по новым правилам. В Украине с 1 января 2019 года все банки перед тем, как выдавать кредиты, обязаны проверять информацию о своем клиенте в едином кредитном реестре. В реестр внесут ФИО, дату рождения, ИНН, информацию о кредите, вид деятельности должника, размер просрочки, информацию о связанных с банком лицах, принадлежность должника к связанным контрагентам. Такой реестр должен обезопасить финансовые учреждения от “плохих” клиентов.

5G в Украине. Пятое поколение мобильной связи 5G появится в Украине не ранее 2020 года. Председатель Национальной комиссии регулирования связи и информатизации Александр Животовский считает, что пока кто-нибудь в мире не найдет способ, как на этом зарабатывать деньги, все это будут лишь тестовые запуски и PR.

Новые штрафы за нарушение трудового законодательства. В 2019 году штрафы за нарушения трудового законодательства вырастут на 12%. К руководителям предприятий будут применять административную ответственность от 8 500 гривен до 17 000 гривен: за фактический допуск работника без трудового договора и за несвоевременное уведомление фискальной службы о принятии работника на работу. Полный перечень штрафных санкций можно посмотреть здесь.

Минусы монетизации субсидий. НАК “Нафтогаз Украины” раскритиковал постановление Кабмина о предоставлении субсидий в денежной форме. В компании предлагали, чтобы украинцы получали живые деньги на свой счет и самостоятельно распоряжались ими. Поскольку, если государство не будет рассчитываться вовремя, субсидиантам придется платить полный счет самостоятельно.

Какие авто покупали украинцы в 2018 году. За 2018 год в Украине на учет было поставлено 82 тысячи новых легковых авто. Больше всего украинцы покупали кроссовер Renault Duster – 3465 первичных регистраций. Значительно покупки новых машин сократились в декабре. В этом месяце лидером продаж стала Toyota – 821 авто.

Украинцы впервые чувствуют себя счастливыми с 1995 года. Институт социологии провел исследование и обнаружил, что украинцы впервые считают себя счастливыми за последние 23 года. Экономисты относят к положительным факторам: появление большего количества украинского продукта, а также безвизовый режим и лоукосты, которые позволяют путешествовать за границу дешевле. Но интересно, что однозначно результатам исследования экономисты верить не спешат.