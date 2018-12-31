За последние 23 года украинцы чувствуют себя самыми счастливыми - социолог

Институт социологии провел исследование и обнаружил, что украинцы впервые считают себя наиболее счастливыми с 1995 года.

Об этом заявила социолог Ирина Бекешкина.

Индекс социального самочувствия начали измерять еще в 1995 г. Впервые за весь период этот показатель, состоящий из 20 пунктов, показал 50 на 50 довольных и недовольных жизнью украинцев.

Статистика показывает, что 53% украинцев не хватило медицинской помощи в 2017 году, а в 2018 – 45% украинцев. Не было возможности проводить отпуск у 62% украинцев, а в этом году этот показатель снизился до 54%.

В 2017 году не было полноценного досуга у 49% людей, а в этом – в 44%. Не имели возможности питаться в соответствии со своими вкусами 52% украинцев, а в 2018 году количество таких людей сократилось до 43%.

Социолог Ирина Бекешкина связывает этот факт с общей ситуацией, люди уменьшили свои требования: “Такая гипотеза может быть, что у людей просто меньше потребности, но противоречит один показатель. Лучший за все годы показатель “хватает на все необходимое” – было 11, а стало 18. То есть, я не говорю, что все люди, но примерно половина – это негативное самочувствие, но люди стали зарабатывать больше и очевидно и показатель интегрального самочувствия повысился”.

Экономисты отмечают определенные положительные факторы:

появилось больше украинского продукта

безвизовый режим и лоукосты, которые позволяют путешествовать за границу дешевле.

Однако однозначно результатам исследования экономисты верить не спешат.