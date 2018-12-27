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Украинцы будут получать кредиты по-новому

Украинцы будут получать кредиты по-новому

В Украине с 1 января 2019 года все банки перед тем, как выдавать кредиты, обязаны проверять информацию о своем клиенте в едином кредитном реестре.

Реестр создал Национальный банк, пополняют его все финансовые учреждения, об этом говорится в постановлении регулятора №50. Туда попадают крупные должники (с долгом от 100 минималок – 417 700 грн). Украинцы, которые попали в реестр, больше не смогут оформлять кредиты в банках.

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В реестр внесут ФИО, дату рождения, ИНН, информацию о кредите, вид деятельности должника, размер просрочки, информацию о связанных с банком лицах, принадлежность должника к связанным контрагентам и т. д.

В Национальном банке уверены, что запуск кредитного реестра в том числе позволит снизить банковские ставки. Как заявила в эфире одного из телеканалов заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сейчас банки вынуждены предусматривать расходы на “плохие” кредиты и риски невозврата. А чем выше риски, тем дороже придется платить за кредит. Мол, реестр улучшит обмен информацией и обезопасит финансовые учреждения от “плохих” клиентов.

По материалам Обозреватель
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