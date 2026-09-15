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Комплаенс, аудит и ІТ: какие функции разрешили передавать на аутсорсинг

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На аутсорсинг можно передавать отдельные функции, необходимые для работы компании
На аутсорсинг можно передавать отдельные функции, необходимые для работы компании
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила требования к передаче отдельных функций компаний на аутсорсинг. Документ определяет, какие задачи можно поручать внешним исполнителям, кто имеет право предоставлять такие услуги и какие условия необходимо соблюдать.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Какие функции можно передавать на аутсорсинг

На аутсорсинг можно передавать некоторые функции, необходимые для работы компании. В частности:
  • комплаенс;
  • управление рисками;
  • внутренний аудит;
  • бухгалтерский учет;
  • ІТ-поддержка;
  • обслуживание программного обеспечения и информационных систем.
Для профессиональных участников в этот перечень также входит проработка обращений третьих лиц.
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Кто может предоставлять такие услуги

Передать такие функции можно только тому, у кого достаточно ресурсов и квалифицированных работников и кто отвечает требованиям, касающимся деловой репутации.
Предоставлять услуги могут украинские и иностранные юридические лица, а также физические лица.

Ответственность остается за компанией

Ключевой принцип новых требований состоит в том, что компания может привлекать внешних исполнителей, но не может перекладывать на них своую ответственность.
Даже если внутренний аудит или ІТ-функция передана на аутсорсинг, перед клиентами и НКЦБФР за конечный результат отвечает сама компания.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новые правила, которые позволяют профессиональным участникам рынков капитала официально привлекать сторонних специалистов или компании для выполнения отдельных функций на условиях аутсорсинга. Новые правила устанавливают четкие требования: внешний исполнитель должен иметь достаточно ресурсов, квалифицированный персонал и безупречную деловую репутацию. Его профиль деятельности должен соответствовать той работе, которую ему доверяют.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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