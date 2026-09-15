Комплаенс, аудит и ІТ: какие функции разрешили передавать на аутсорсинг Сегодня 09:29 На аутсорсинг можно передавать отдельные функции, необходимые для работы компании

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила требования к передаче отдельных функций компаний на аутсорсинг. Документ определяет, какие задачи можно поручать внешним исполнителям, кто имеет право предоставлять такие услуги и какие условия необходимо соблюдать.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Какие функции можно передавать на аутсорсинг

На аутсорсинг можно передавать некоторые функции, необходимые для работы компании. В частности:

комплаенс;

управление рисками;

внутренний аудит;

бухгалтерский учет;

ІТ-поддержка;

обслуживание программного обеспечения и информационных систем.

Для профессиональных участников в этот перечень также входит проработка обращений третьих лиц.

Кто может предоставлять такие услуги

Передать такие функции можно только тому, у кого достаточно ресурсов и квалифицированных работников и кто отвечает требованиям, касающимся деловой репутации.

Предоставлять услуги могут украинские и иностранные юридические лица, а также физические лица.

Ответственность остается за компанией

Ключевой принцип новых требований состоит в том, что компания может привлекать внешних исполнителей, но не может перекладывать на них своую ответственность.

Даже если внутренний аудит или ІТ-функция передана на аутсорсинг, перед клиентами и НКЦБФР за конечный результат отвечает сама компания.