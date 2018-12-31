Рассказали, когда в Украине появится 5G

Пятое поколение мобильной связи 5G появится в Украине не ранее 2020 года.

Об этом заявил председатель Национальной комиссии регулирования связи и информатизации Александр Животовский.

Разговоры о запусках нового сотового стандарта он назвал не более чем рекламой и пиаром.

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“О 5G скажу лишь одно: пока кто-нибудь в мире не найдет способ, как на этом зарабатывать деньги, все это будут лишь тестовые запуски и PR”, – подчеркнул глава телеком-регулятора.

Для нового вида связи нужны дополнительные радиочастоты, в частности, в диапазоне 700 мегагерц. По словам Александра Животовского, торги на эти и другие полосы – 800 и 900 МГц – могут пройти не раньше конца 2019 года. Он назвал эти сроки “оптимистическими”.

В 2020 году НКРСИ сможет выставить на аукцион радиочастотный ресурс, на котором развернут 5G.

Среди основных характеристик 5G – скорость передачи данных десятки мегабит в секунду для десятков тысяч пользователей одновременно. А также около 100 Мбит/с в условиях мегаполисов. Ожидается, что в сетях этого стандарта станет возможным одновременное подключение нескольких сотен тысяч беспроводных датчиков.