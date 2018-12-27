В Укравтопроме обнародовали рейтинг новых авто, которые украинцы покупали в 2018 году

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За 2018 год в Украине на учет было поставлено 82,8 тысячи новых легковых автомобилей. От продаж 2017 года показатель изменился всего на 453 единицы.
Об этом сообщает “Укравтопром”.
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В течение года спрос на новые автомобили постоянно менялся: падал и поднимался относительно прошлогодних показателей. Но очень значительно покупки новых машин сократились в декабре – на 23% относительно 2017 года. Регистрацию прошли чуть более 7 тысяч новых легковушек.
Лидером продаж за декабрь стала Toyota – 821 авто, а бестселлером последнего месяца 2018 года остался KIA Sportage, который выбрали 418 покупателей.
Тем не менее за 2018 год больше всего украинцы купили компактный кроссовер Renault Duster – 3465 первичных регистраций. Среди марок первое место в рейтинге на рынке новых легковых авто завоевала Toyota с показателем более 10 тысяч автомобилей.
Лидеры рынка 2018 года по маркам
Лидеры рынка 2018 года по моделям:
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