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В Укравтопроме обнародовали рейтинг новых авто, которые украинцы покупали в 2018 году

В Укравтопроме обнародовали рейтинг новых авто, которые украинцы покупали в 2018 году

За 2018 год в Украине на учет было поставлено 82,8 тысячи новых легковых автомобилей. От продаж 2017 года показатель изменился всего на 453 единицы.

Об этом сообщает “Укравтопром”.

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В течение года спрос на новые автомобили постоянно менялся: падал и поднимался относительно прошлогодних показателей. Но очень значительно покупки новых машин сократились в декабре – на 23% относительно 2017 года. Регистрацию прошли чуть более 7 тысяч новых легковушек.

Лидером продаж за декабрь стала Toyota – 821 авто, а бестселлером последнего месяца 2018 года остался KIA Sportage, который выбрали 418 покупателей.

Тем не менее за 2018 год больше всего украинцы купили компактный кроссовер Renault Duster – 3465 первичных регистраций. Среди марок первое место в рейтинге на рынке новых легковых авто завоевала Toyota с показателем более 10 тысяч автомобилей.

Лидеры рынка 2018 года по маркам

  • Toyota – 10082 шт.;
  • Renault – 8722 шт.;
  • Volkswagen – 6183 шт.;
  • Nissan – 5537 шт.;
  • Skoda – 5403 шт.;
  • Hyundai – 4979 шт.;
  • Kia – 4881 шт.;
  • Ford – 3128 шт.;
  • Mazda – 3126 шт.;
  • Audi – 2917 шт.

Лидеры рынка 2018 года по моделям:

  • Renault Duster – 3465 шт.;
  • Kia Sportage – 3128 шт.;
  • Toyota RAV4 – 2653 шт.;
  • Toyota Camry – 2404 шт.;
  • Renault Logan – 2385 шт.;
  • Hyundai Tucson – 2229 шт.;
  • Nissan Qashqai – 2197 шт.;
  • Skoda Octavia – 2138 шт.;
  • Volkswagen Polo – 1812 шт.;
  • Nissan X-Trail – 1732 шт.
По материалам ТСН
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