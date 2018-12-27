В Укравтопроме обнародовали рейтинг новых авто, которые украинцы покупали в 2018 году

За 2018 год в Украине на учет было поставлено 82,8 тысячи новых легковых автомобилей. От продаж 2017 года показатель изменился всего на 453 единицы.

Об этом сообщает “Укравтопром”.

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В течение года спрос на новые автомобили постоянно менялся: падал и поднимался относительно прошлогодних показателей. Но очень значительно покупки новых машин сократились в декабре – на 23% относительно 2017 года. Регистрацию прошли чуть более 7 тысяч новых легковушек.

Лидером продаж за декабрь стала Toyota – 821 авто, а бестселлером последнего месяца 2018 года остался KIA Sportage, который выбрали 418 покупателей.

Тем не менее за 2018 год больше всего украинцы купили компактный кроссовер Renault Duster – 3465 первичных регистраций. Среди марок первое место в рейтинге на рынке новых легковых авто завоевала Toyota с показателем более 10 тысяч автомобилей.

Лидеры рынка 2018 года по маркам

Toyota – 10082 шт.;

Renault – 8722 шт.;

Volkswagen – 6183 шт.;

Nissan – 5537 шт.;

Skoda – 5403 шт.;

Hyundai – 4979 шт.;

Kia – 4881 шт.;

Ford – 3128 шт.;

Mazda – 3126 шт.;

Audi – 2917 шт.

Лидеры рынка 2018 года по моделям: