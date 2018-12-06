День финансов, 10 декабря: валютные карты monobank, очередная поломка экспресса, повышение тарифов на тепло

Понедельник, 10 декабря. Пока экспресс в «Борисполь» ломается в очередной раз, наш телеграмм-канал @Finance_ukr на всех парах движется к новым вершинам. По состоянию на вечер понедельника к нему присоединилось 1500 человек! Получаем много положительных отзывов и благодарностей. Спасибо вам.

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Курс на электрокары. В ноябре 2018 года в Украине зарегистрировали 598 легковых электроавтомобилей. Как пишет Укравтопром, это в два раза больше, чем в ноябре 2017 года. При этом 80% таких машин – это авто с пробегом. «Любимчиком» украинцев как и прежде остается Nissan Leaf.

Что ввозим и увозим. Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за январь-ноябрь вырос на 10% до 43,243 млрд долларов, импорт – на 16% до 51,772 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли за 11 месяцев составляет 8,529 млрд долларов. Самую большую долю в экспорте товаров составляют продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция. А в импорте – машины, оборудование и транспорт.

«Яблочный» Platoon. С целью предложить инди-музыкантам новую форму распространения созданного ими контента Apple приобрела стартап Platoon. Напомним, разработанный специалистами стартапа Platoon алгоритм позволяет найти перспективного музыканта, чтобы привлечь его в свою команду. Исполнители же получают удобный инструмент для собственного продвижения без огромных финансовых затрат.

Раздача слонов домов. В Японии запустили новую государственную программу, по которой более 8 миллионов заброшенных домов будут продавать по очень низким ценам или раздавать бесплатно при ряде условий. Такая программа обусловлена, в частности, демографической ситуацией.

Страховые взносы украинцев… в Польше. Примерно 587 тыс. иностранцев из более 170 государств платят страховые взносы в Заведения социального страхования (ZUS) в Польше. Наибольшую группу застрахованных иностранцев составляют кто бы вы думали? Верно – граждане Украины. Вторая после граждан Украины самая большая группа иностранцев, которая платит страховые взносы – это граждане Беларуси.

Кстати, если вы получаете/переводите деньги из-за границы, вам могут пригодиться валютные карты. Месяц назад один из самых популярных сегодня банков в Украине – monobank как раз презентовал такие. А мы вот взяли и разобрались: на что годятся валютные карты monobank помимо переводов, как их оформить и во сколько это обойдется.

20 млн евро в Одесский порт. Французская компания CMA CGM, контейнерный оператор Франции, который входит в Топ-3 контейнерных операторов мира, инвестирует в Одесский порт 20 млн евро. В течение ближайших 5 лет благодаря этим инвестициям планируют существенно увеличить грузопоток.

Повышение тарифов утвердили. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг утвердила повышение тарифов на тепло для населения для 18 производителей теплоэнергии. Правительство также пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по PSO, повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку).