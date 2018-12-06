Apple покупает стартап Platoon

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С целью предложить инди-музыкантам новую форму распространения созданного ими контента Apple приобрела стартап Platoon. Эта сделка позволит найти и «продвинуть» исполнителей, чье творчество может быть предоставлено пользовательской аудитории лишь через сервис Apple Music.
Разработанный специалистами стартапа Platoon алгоритм позволяет найти перспективного музыканта, чтобы привлечь его в свою команду. Исполнители же получат удобный инструмент для собственного продвижения без огромных финансовых затрат.
Малоизвестные исполнители, благодаря разработкам Platoon, получат финансовую поддержку, что позволит им приобрести и студийное время, и специальное программное обеспечение для редактирования созданной композиции.
Следует отметить, что в последние годы Apple тратит все больше средств на создание программных платформ и онлайн-сервисов, стремясь преодолеть явный дисбаланс в линейке предлагаемых пользователям продуктов, намереваясь компенсировать снижение продаж айФонов. Вероятно, что приобретение стартапа с имеющейся в его распоряжении интеллектуальной собственностью, должно дополнить «яблочные» инструменты музыкальной аналитики, уже разработанные ранее.
Многие эксперты отмечают, что заинтересованность Apple в насыщении рынка «яблочными» программными решениями или сервисами не дает желаемого экономического эффекта.
На сегодняшний день крупнейшим и наиболее эффективным приобретением Apple в музыкальном пространстве является покупка в мае 2014 компании Beats Electronics за 3 миллиарда долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Госдепе предупредили: трудовая миграция из Украины является угрозой для ее будущегоВчера, 11:00 - 3956 36
Около 40% украинцев живут от зарплаты до зарплатыВчера, 14:00 - 1890 23
Гройсман: руководители госпредприятий не будут больше получать «космические» зарплатыВчера, 15:00 - 1755 13
Какие профессии исчезнут из-за роботовВчера, 16:00 - 2706 7
Немцы назвали самые экономные кроссоверыВчера, 20:00 - 10475 4
Немцы назвали самые экономные кроссоверыВчера, 20:00 - 10475 4
В Госдепе предупредили: трудовая миграция из Украины является угрозой для ее будущегоВчера, 11:00 - 3956 36
Самые дорогие бренды Украины (инфографика)Вчера, 21:00 - 2767 3
Какие профессии исчезнут из-за роботовВчера, 16:00 - 2706 7
Около 40% украинцев живут от зарплаты до зарплатыВчера, 14:00 - 1890 23
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 1586 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1380 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 4635 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1909 1
JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов24.11.2018, 15:10 - 1026