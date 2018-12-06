Apple покупает стартап Platoon

С целью предложить инди-музыкантам новую форму распространения созданного ими контента Apple приобрела стартап Platoon. Эта сделка позволит найти и «продвинуть» исполнителей, чье творчество может быть предоставлено пользовательской аудитории лишь через сервис Apple Music.

Разработанный специалистами стартапа Platoon алгоритм позволяет найти перспективного музыканта, чтобы привлечь его в свою команду. Исполнители же получат удобный инструмент для собственного продвижения без огромных финансовых затрат.

Малоизвестные исполнители, благодаря разработкам Platoon, получат финансовую поддержку, что позволит им приобрести и студийное время, и специальное программное обеспечение для редактирования созданной композиции.

Следует отметить, что в последние годы Apple тратит все больше средств на создание программных платформ и онлайн-сервисов, стремясь преодолеть явный дисбаланс в линейке предлагаемых пользователям продуктов, намереваясь компенсировать снижение продаж айФонов. Вероятно, что приобретение стартапа с имеющейся в его распоряжении интеллектуальной собственностью, должно дополнить «яблочные» инструменты музыкальной аналитики, уже разработанные ранее.

Многие эксперты отмечают, что заинтересованность Apple в насыщении рынка «яблочными» программными решениями или сервисами не дает желаемого экономического эффекта.

На сегодняшний день крупнейшим и наиболее эффективным приобретением Apple в музыкальном пространстве является покупка в мае 2014 компании Beats Electronics за 3 миллиарда долларов.