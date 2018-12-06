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Французская компания инвестирует в Одесский порт €20 миллионов

Французская компания инвестирует в Одесский порт €20 миллионов

Французская компания CMA CGM инвестирует в Одесский порт 20 млн евро.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

“6-8 декабря состоялся мой визит во Францию… Подписан документ об инвестициях в объеме 20 млн евро ведущего контейнерного оператора Франции, который входит в Топ-3 контейнерных операторов мира, CMA CGM в Одесский порт”, – написал он.

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По словам Омеляна, в течение ближайших 5 лет благодаря этим инвестициям будет существенно увеличен грузопоток.

Министр также рассказал, что во время своего визита провел переговоры с министром транспорта Франции Элизабет Борн. “Говорилось о ситуации в Азовском море, внутриполитической ситуации в Украине и Франции и дальнейшем взаимодействии в сфере инфраструктуры.

Омелян отметил, что интерес Франции к Украине чрезвычайно высокий, имеется полное понимание ситуации в Восточной Европе и угрозы российского наступления на Запад.

Кроме этого, по его словам, министр инфрастурктуры Франции подчеркнула, что со стороны французского правительства имеется безоговорочная поддержка как Украины, так и инвестиционных проектов французских компаний в Украине по концессии дорог, аэропортов, морских портов и общих стратегических железнодорожных проектов.

По материалам УКРИНФОРМ
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