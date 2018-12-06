Отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло до 8,5 млрд долл.

Объем внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2018 года составил 95,015 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (83,965 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за январь-ноябрь вырос на 10% до 43,243 млрд долларов, импорт – на 16% до 51,772 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли за 11 месяцев составляет 8,529 млрд долларов.

Самую большую долю в экспорте товаров составляют продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 16,807 млрд долларов, или 38,9% от общего экспорта. На втором месте – металлы и изделия из них – 10,750 млрд долларов (24,9%).

Самую большую в импорте товаров составляют машины, оборудование и транспорт – 15,754 млрд долларов, или 30,4% от общего импорта. На втором месте топливно-энергетические товары – 12,342 млрд долларов (23,8%).