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Украинцы покупают электрокары вдвое больше - Укравтопром

Украинцы покупают электрокары вдвое больше - Укравтопром

В ноябре 2018 года в Украине зарегистрировали 598 легковых электроавтомобилей.

Как пишет Укравтопром, это в два раза больше, чем в ноябре 2017 года.

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80% таких машин – это авто с пробегом. За 2018 год в Украине первичную регистрацию прошло 4,8 электроавтомобилей.

Мои fiнансы:

  • Nissan Leaf – 344.
  • BMW – 41.
  • Тesla Model S – 34 автомобиля.
  • Renault Zoe – 28 автомобилей.
  • Fiat 500 – 24.

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По материалам УБР
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