Украинцы покупают электрокары вдвое больше - Укравтопром

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В ноябре 2018 года в Украине зарегистрировали 598 легковых электроавтомобилей.
Как пишет Укравтопром, это в два раза больше, чем в ноябре 2017 года.
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80% таких машин – это авто с пробегом. За 2018 год в Украине первичную регистрацию прошло 4,8 электроавтомобилей.
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