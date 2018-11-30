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Каким будет самый бюджетный электрокар Volkswagen (фото)

Каким будет самый бюджетный электрокар Volkswagen (фото)

Новый бюджетный электромобиль компании Volkswagen, чья предварительная стоимость оценивается в 21 000 долларов, на самом деле будет новым поколением модели e-Up.

Об этом в кулуарах Лос-Анджелесского автосалона рассказал Мэтт Ренна, вице-президент Volkswagen в Северной Америке.

Несколько недель назад Bloomberg сообщил, что Volkswagen разрабатывает совершенно новый недорогой электрокар. Его стоимость, как ожидается, составит примерно 21 000 долларов. Он должен появиться в продаже в ближайшие пару лет.

Однако, как оказалось, речь на самом деле не идет про совершенно новый автомобиль с электрической силовой установкой. По словам Мэтта Ренны, это будет VW e-Up нового поколения. Он получит модернизированную батарею, благодаря чему заметно увеличится запас хода. Интересно, что эту новинку построят не на платформе MEB, которая лежит в основе электрических машин семейства I.D.

По материалам autonews.ua
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