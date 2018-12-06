В Японии миллионы заброшенных домов распродают по низким ценам или отдают даром

В Японии запустили новую государственную программу, по которой более 8 миллионов заброшенных домов будут продавать по очень низким ценам или раздавать бесплатно при ряде условий.

Такая программа обусловлена, в частности, демографической ситуацией. Недвижимость многих пожилых людей никому не перешла по наследству, поэтому дома остаются пустыми. А молодежь не рожает детей слишком рано, поэтому не покупает большей жилой площади.

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Кроме того, в Японии распространены предрассудки, из-за которых люди отказываются покупать дома, где кто-то умер.

Japan Times добавляет, что большинство таких домов – без ремонта, и это также является причиной того, что их никто не покупает.

По прогнозам исследовательского института Fujitsu, если не принимать меры, количество заброшенных домов к 2033 году вырастет до 20 миллионов. Это треть от всех домов в стране.

Итак, по государственной программе, дома на продажу выставляют на платформе «akiya banks». Самые высокие цены были около 30 млн иен (7,5 млн гривен). Но часто напротив цены можно увидеть «0 иен», или предложение: дом продадут, если покупатель заплатит определенные налоги и комиссию. Или государство предложит покупателю такого дома субсидию, чтобы за него легче было платить.