День финансов, 6 декабря: без дружбы с РФ, но с "безопасными" валютными резервами и новым газовым месторождением

Четверг, 6 декабря. День, когда УЖЕ нет дружбы и ЕЩЕ нет транша, но есть новое газовое месторождение и валютные резервы.

Договора о дружбе больше нет. Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который был подписан еще 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор. И вот, свершилось. Решение поддержали 277 нардепов, против проголосовали 20.

В ожидании транша. Национальный банк Украины ожидает получение очередного транша от Международного валютного фонда в течение 10 рабочих дней до католического Рождества, которое празднуют 25 декабря. В Нацбанке говорят, что Украина выполнила все подготовительные действия, остались только бюрократические процедуры.

Сегодня же в НБУ подчеркнули, что размер валютных резервов успел вернуться к “безопасному” уровню.

Президент для “Киевстар”. Международная телекомгруппа VEON назначила президентом мобильного оператора связи “Киевстар” Александра Комарова. Напомним, с июля этого года он уже работал исполняющим обязанности президента “Киевстар”. Стоит также сказать, что Александр получил новую должность в дополнение к своим основным обязанностям в качестве СЕО Beeline Казахстан.

Альтернатива для Wizz Air. Венгерский лоукостер Wizz Air ведет переговоры с аэропортом “Борисполь” и рассматривает аэропорт Борисполь в качестве альтернативы Жулянам в будущем. Как заявил главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади, сейчас в аэропорту Киев есть некоторые факторы, ограничивающие развитие Wizz Air.

Китайцы и ПФТС. Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) купила более 25% акций фондовой биржи ПФТС. BOCE уже подавала в АМКУ документы на покупку более 25% акций фондовой биржи ПФТС в апреле текущего года. Но в начале мая АМКУ отказал китайской бирже.

Новое газовое месторождение. Государственная компания “Укргазвыдобування” заявила об открытии нового газового месторождения в Украине. Оно расположено на территории Харьковской области. Перспективные ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 млрд куб. м.

Источник для пенсий. Как считает министр социальной политики Андрей Рева, ему удалось найти единственный и естественный источник поступлений для выплат пенсий. С его слов, это уплата единого социального взноса владельцами предприятий за своих работников. Но «из 22 миллионов трудоспособного населения ЕСВ платят 12 миллионов, а официально работают 16 (миллионов – ред.)… Но попробуйте прийти с проверкой на предприятие, и сразу услышите “бизнес душат“».

Маркировка по новым правилам. Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8450 “Об информации для потребителей пищевых продуктов”. Законопроектом вводится запрет на использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления.

Ответ “Нафтогаза” на жалобы. НАК «Нафтогаз» заявляет, что природный газ невозможно разбавить, а чайники на плитах украинцев греются дольше по нескольким другим причинам. Более того, в компании напоминают: «газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе».

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