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Wizz Air задумался о смене "домашнего" аэропорта в Украине

Wizz Air задумался о смене "домашнего" аэропорта в Украине

Венгерский лоукостер Wizz Air ведет переговоры с аэропортом “Борисполь” и рассматривает аэропорт Борисполь в качестве альтернативы Жулянам в будущем.

Об этом заявил главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади, пишет издание liga.net.

“Мы открыты для новых предложений, поэтому проводим переговоры не только с Борисполем, но и с другими региональными аэропортами”, – заявил Варади.

По его словам, сейчас в аэропорту Киев есть некоторые факторы, ограничивающие развитие Wizz Air.

“Например, короткие взлетно-посадочные полосы. Мы постепенно переоснащаем наш флот новыми самолетами Airbus А321, которые больше Airbus А320. Сегодня Жуляны способны принимать только А320. Этот вопрос нужно будет решать, поэтому руководству нужно будет инвестировать в аэропорт”, – подчеркнул Варади.

Отметим, что авиакомпания Wizz Air является базовым перевозчиком для аэропорта Киев и генерирует для аэропорта от 40% до 50% пассажиропотока и доходов, в зависимости от периода года.

По материалам НВ
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