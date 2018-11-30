«Нафтогаз» ответил украинцам, которые жалуются на качество газа

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НАК «Нафтогаз» заявляет, что природный газ невозможно разбавить, а чайники на плитах украинцев греются дольше по нескольким другим причинам.
Об этом сообщила компания в Twitter, опубликовав ответы на вопросы граждан, почему газ изменил цвет, а пища готовится дольше.
«Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе», – заявляет «Нафтогаз».
В компании уверяют, что украинцы получают газ по той же трубе, что и европейцы.
«Качество газа контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям», – говорится в сообщении.
Возможной причиной того, что конфорка горит неправильно, в «Нафтогазе» называют загрязненность газовой плиты, недостаточное количество кислорода в кухне, или низкое давление в сети, которое контролируется облгазами.
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