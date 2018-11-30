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«Нафтогаз» ответил украинцам, которые жалуются на качество газа

«Нафтогаз» ответил украинцам, которые жалуются на качество газа

НАК «Нафтогаз» заявляет, что природный газ невозможно разбавить, а чайники на плитах украинцев греются дольше по нескольким другим причинам.

Об этом сообщила компания в Twitter, опубликовав ответы на вопросы граждан, почему газ изменил цвет, а пища готовится дольше.

«Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе», – заявляет «Нафтогаз».

В компании уверяют, что украинцы получают газ по той же трубе, что и европейцы.

«Качество газа контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям», – говорится в сообщении.

Возможной причиной того, что конфорка горит неправильно, в «Нафтогазе» называют загрязненность газовой плиты, недостаточное количество кислорода в кухне, или низкое давление в сети, которое контролируется облгазами.

По материалам Комментарии
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