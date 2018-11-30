Нардепы ужесточили контроль за производителями пищевых продуктов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8450 “Об информации для потребителей пищевых продуктов”.

Голос “за” отдал 231 народный депутат при 226-ти необходимых.

Законопроектом вводится запрет на использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления. Кроме этого, законопроект обязывает производителей сделать надписи на упаковках читабельными.

Также определяется, что обязательная информация о пищевых продуктах не должна скрываться или искажаться другой текстовой или графической информацией.

При этом высота строчных без выносных элементов, с помощью которых она отмечается, должна равняться или превышать 1,2 мм.