Нардепы ужесточили контроль за производителями пищевых продуктов

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8450 “Об информации для потребителей пищевых продуктов”.
Голос “за” отдал 231 народный депутат при 226-ти необходимых.
Законопроектом вводится запрет на использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления. Кроме этого, законопроект обязывает производителей сделать надписи на упаковках читабельными.
Также определяется, что обязательная информация о пищевых продуктах не должна скрываться или искажаться другой текстовой или графической информацией.
При этом высота строчных без выносных элементов, с помощью которых она отмечается, должна равняться или превышать 1,2 мм.
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