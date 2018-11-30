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Стала известна дата получения нового транша от МВФ

Стала известна дата получения нового транша от МВФ

Национальный банк Украины ожидает получение очередного транша от Международного валютного фонда в течение 10 рабочих дней до католического Рождества, которое празднуют 25 декабря.

Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий.

- Украина выполнила все подготовительные действия, остались только бюрократические процедуры, – сказал руководитель НБУ.

При этом Смолий не назвал объем транша, который ожидает регулятор, однако отметил, что средства помогут увеличить валютные резервы до $ 19,2 млрд из имеющихся $ 17,8 млрд.

Ранее сообщалось, что МВФ до конца 2018 года созовет исполнительный совет для принятия решения о начале в отношении Украины новой программы Stand-by и выделения первого транша.

По материалам Радио Свобода
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